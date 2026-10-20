Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 16:23

Регионы

Тополь из Call of Duty в Петербурге срубили из-за угрозы объекту культурного наследия

Фото: vk.ru/spbtree

116-летний тополь в Санкт-Петербурге срубили из-за угрозы объекту культурного наследия регионального значения "Ограда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В ведомство с просьбой убрать дерево обратился Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). Возможное обрушение тополя угрожало сохранности объекта, подлежащего реставрации.

Специалисты провели комиссионное обследование дерева и выявили у него стволовую гниль, дупла и признаки заселения стволовыми вредителями. По итогам проверки был выдан порубочный билет.

Тополь был последним представителем исторической аллеи, высаженной в 1910-х годах. Она тянулась от Спаса на Крови до Гороховой улицы. В марте 2019 года на стволе установили памятную табличку, тогда возраст дерева оценивали в 109 лет.

Кроме того, топольл попал в игру Call of Duty: Modern Warfare. В миссии "Старые друзья" среди достопримечательностей Петербурга показан и этот тополь.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья за 9 месяцев 2026 года с деревьев демонтировали 1 424 рекламные конструкции. Специалисты обходят земли лесного фонда ежедневно. В первую очередь проверяются территории, примыкающие к населенным пунктам.

Читайте также


регионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика