Тополь из Call of Duty в Петербурге срубили из-за угрозы объекту культурного наследия

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116-летний тополь в Санкт-Петербурге срубили из-за угрозы объекту культурного наследия регионального значения "Ограда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

В ведомство с просьбой убрать дерево обратился Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). Возможное обрушение тополя угрожало сохранности объекта, подлежащего реставрации.

Специалисты провели комиссионное обследование дерева и выявили у него стволовую гниль, дупла и признаки заселения стволовыми вредителями. По итогам проверки был выдан порубочный билет.

Тополь был последним представителем исторической аллеи, высаженной в 1910-х годах. Она тянулась от Спаса на Крови до Гороховой улицы. В марте 2019 года на стволе установили памятную табличку, тогда возраст дерева оценивали в 109 лет.

Кроме того, топольл попал в игру Call of Duty: Modern Warfare. В миссии "Старые друзья" среди достопримечательностей Петербурга показан и этот тополь.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья за 9 месяцев 2026 года с деревьев демонтировали 1 424 рекламные конструкции. Специалисты обходят земли лесного фонда ежедневно. В первую очередь проверяются территории, примыкающие к населенным пунктам.