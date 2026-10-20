В центре Петербурга спилили 100-летний берлинский тополь

Фото: vk.com/Деревья Петербурга

Старый берлинский тополь спилили на набережной канала Грибоедова у Банковского моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило сообщество "Деревья Петербурга" во "ВКонтакте", опубликовав фотографию свежего спила.

К моменту удаления дереву могло быть около 116 лет. Официальная причина, по которой тополь спилили, не называется. В комментариях пользователи предположили, что дерево могли убрать из-за загнивания корней или в связи с работами на канализации. Однако подтверждения этих версий от городских служб пока не было.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья за 9 месяцев 2026 года с деревьев демонтировали 1 424 рекламные конструкции. Специалисты обходят земли лесного фонда ежедневно.

В первую очередь они проверяют территории, примыкающие к населенным пунктам – дачным поселкам и деревням. Там часто размещают щиты, баннеры и растяжки с рекламой товаров и услуг, рассчитанной на местных жителей.