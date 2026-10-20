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02:54

Общество

Россия и КНДР продолжат сотрудничество в сфере образования

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обсудил с министром образования КНДР Ли Ен Чхолем изучение русского языка в республике, обмен опытом в области воспитания и искусственного интеллекта (ИИ). Стороны подтвердили стремление продолжать развивать сотрудничество в образовательной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Встреча прошла в Пхеньянском дворце съездов в рамках визита Кравцова в КНДР, направленного на укрепление двусторонних отношений. Глава Минпросвещения РФ также посетил Второй Пхеньянский педагогический институт, где открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

Кравцов отметил, что сотрудничество России и КНДР в сфере образования активно развивается.

"Во исполнение подписанного в прошлом году соглашения между министерствами наше сотрудничество в сфере образования активно развивается", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку откроется на базе Пхеньянского педагогического университета. Такие учреждения создаются за рубежом для преподавания русского языка, проведения образовательных и культурно-просветительских программ, а также для подготовки иностранцев к дальнейшему обучению в российских вузах.

В Северной Корее уже действует Русский центр при Пхеньянском институте иностранных языков. На его базе каждый год проводятся всереспубликанские языковые олимпиады, а его воспитанники демонстрируют отличные навыки владения русским языком, знания культуры и истории России.

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