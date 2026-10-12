МЧС России и КНДР согласовали план сотрудничества на 2027–2029 годы

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МЧС России и министерство по делам стихийных бедствий КНДР утвердили план совместных мероприятий на 2027–2029 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, подписанный главами ведомств Александром Куренковым и Ким Чхоль Намом.

Стороны договорились развивать сотрудничество по четырем направлениям. В частности, российские специалисты будут содействовать подготовке и повышению квалификации сотрудников северокорейского чрезвычайного ведомства на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС. Еще одним пунктом плана станет помощь КНДР в приобретении российской пожарной и спасательной техники.

Кроме того, документ предусматривает обмен делегациями. Представители МЧС России посетят КНДР, чтобы изучить опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим. В свою очередь, делегация северокорейского ведомства приедет в Россию для переговоров о дальнейшем развитии сотрудничества.

12 октября стало известно, что Куренков прибыл в КНДР, где запланированы встречи с председателем кабинета министров страны Пак Тхэ Соном и Ким Чхоль Намом. Стороны договаривались обсудить сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.