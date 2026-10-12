Глава МЧС России Куренков прибыл с рабочим визитом в КНДР

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Глава МЧС России Александр Куренков впервые прибыл в КНДР, где обсудит вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Пхеньяне у Куренкова запланированы рабочие встречи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий Ким Чхоль Намом. Делегация российского МЧС обсудит с корейскими коллегами приоритетные направления совместной работы.

Стороны также планируют подписать план совместных мероприятий МЧС России и министерства по делам стихийных бедствий КНДР на 2027–2029 годы.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне завершается подготовка к созданию Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Центр откроется на базе Пхеньянского педагогического университета.

Глава КНДР Ким Чен Ын отмечал, что в нынешних суровых исторических условиях Россия, КНДР и их народы крепят взаимное доверие и единство, сообща отстаивают справедливость и мир, внося тем самым новые строки в великую летопись союзнических отношений.