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19 октября, 08:22

Город

В Москве провели обследование особо охраняемых зеленых территорий

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Обследование 11 особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ) столицы показало: 71,2% их площади имеет высокую и среднюю природную ценность, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Исследование провел департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы вместе с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Работы охватили более 9,8 тысячи гектаров, отметила руководитель департамента Юлия Урожаева.

Подход был синергетическим: натурные наблюдения дополнили анализом eDNA и климатическим моделированием. По словам Урожаевой, забота о зеленых территориях основана на проверенных научных данных, и это "основа устойчивого развития мегаполиса на десятилетия".

Большая часть обследованных участков может выполнять экологические функции даже в плотной застройке. Они служат островами холода: климатическое моделирование продемонстрировало, что разница с жилыми кварталами достигает четырех градусов.

Полученные данные используют при создании программ защиты природы и развитии единого зеленого каркаса города.

Ранее проведенное исследование выявило, что экосистемы столицы сохраняют уникальное биоразнообразие. Были обнаружены редкие виды, в том числе те, что долгое время считались исчезнувшими. К примеру, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" впервые с 1997 года обнаружили обыкновенного вьюна и единственную в столице популяцию прыткой ящерицы.

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