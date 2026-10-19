Super: 36-летний певец Хабиб закрутил роман с 21-летней стюардессой

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Певец Хабиб закрутил роман с 21-летней стюардессой Елизаветой, которая младше его на 15 лет, сообщает издание Super.

По данным издания, 36-летний артист и его возлюбленная отдыхали в Турции. Они остановились в пятизвездочном отеле в Белеке, где стоимость люкса начинается от 122 тысяч рублей за 3 ночи.

Совместные фото и видео пара пока не публикует. Однако в СМИ отметили, что их можно заметить на одинаковых локациях и в публикациях друзей, которые отдыхают вместе с ними.

Как предположило издание, певец привез возлюбленную в Турцию, стараясь сохранить поездку в тайне от папарацци.

Ранее американская певица Оливия Родриго пожаловалась на слухи о своей личной жизни. Она призналась, что из-за постоянного внимания папарацци порой чувствует себя преследуемой.