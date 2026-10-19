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19 октября, 19:39

Происшествия

Девочка спасена из бушующего потока в крымском Кореизе

Фото: MAX/"ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"

В поселке Кореиз под Ялтой сотрудники "КРЫМ СПАС" МЧС Республики Крым спасли от бушующего потока и эвакуировали в безопасное место пятерых человек, включая 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Река в поселке вышла из берегов после обильных осадков, разрушив подпорные стены и русло, а также затопив несколько домовладений. За сутки на плато Ай-Петри выпало три месячных нормы осадков, в Ялте – две.

Всего эвакуированы пять человек, двоих из них доставили в пункт временного размещения. Также в их числе – девочка возрастом около 10–11 лет. Спасатели помогли ей с помощью веревочной переправы.

В МЧС отметили, что работу спасателей осложняют дождь и ветер, порывы которого достигают 21 метра в секунду. Для ликвидации последствий происшествия от РСЧС привлечены более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели возводят временные дамбы и изменяют русло реки.

Ранее во Владивостоке во время мощного ливня потоком воды снесло женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Она упала на проезжую часть и долгое время не могла самостоятельно подняться. Встать ей удалось только после того, как на помощь пришел один из пассажиров, вышедший из остановившейся машины.

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