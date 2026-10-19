RT: США задерживают отправку Украине оплаченных ракет Patriot

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США задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, контракты на поставку ракет лежат на столе у главы Пентагона Пита Хегсета, однако он их не подписывает.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы оборонных ведомств стран Евросоюза (ЕС) не достигли соглашения по вопросу передачи Киеву оставшихся у отдельных государств сообщества запасов ракет Patriot.

При этом она уточнила, что у ЕС есть еще одна опция – отдельные страны сообщества могут передать оставшиеся запасы Украине, после чего получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины.