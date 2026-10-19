Фильм "Битва моторов" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фото: кадр из фильма "Битва моторов"; режиссер – Илья Маланин; производство – "Централ Партнершип", "Газпром-Медиа", "Кинослово"

Спортивная драма "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина заняла первое место по кинопрокату России и стран СНГ. С 15 по 18 октября фильм собрал 206 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

События картины разворачиваются в начале XX века. Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев формируют команду для разработки автомобиля "Руссо-Балт".

Однако проект оказывается под угрозой, и Нагель решает доказать потенциал машины, участвуя в ралли Монте-Карло. Роли в фильме исполнили актеры Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Ехезкель Лазаров и другие.

На втором месте оказалась картина "Руки вверх! 2". За первые выходные проката она собрала 82,5 миллиона рублей. Лента рассказывает о личной истории певца Сергея Жукова: через 30 лет после создания группы музыкант вместе с детьми вспоминает молодость, первую любовь и путь на сцену.

Третье место занял проект "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" с кассой 47,9 миллиона рублей. Сюжет рассказывает о мамонтенке Пушистике. Он просыпается в ледяной пустыне и отправляется искать маму, которая, по словам других, находится в Африке.

Вместе с другом, птенцом Тупиком, герой пересекает океан на льдине и встречает крокодилов. Роли озвучили Алена Любимова, Пелагея, Вадим Галыгин, Niletto, Яна Чурикова, Александр Ревва, Gazan, Филипп Киркоров и другие.

Ранее стало известно, что фильм "Мстители: Финал" снова возглавил рейтинг самых кассовых кинокартин в истории мирового проката, обойдя "Аватара". После повторного проката сборы "Мстителей: Финал" достигли 2,925 миллиарда долларов. "Аватар", выпущенный в 2009 году, собрал 2,923 миллиарда долларов с учетом пяти повторных прокатов.

Лидерство "Аватара" сохранялось около 10 лет. В 2019 году "Мстители: Финал" превзошли его результат во время изначального проката.