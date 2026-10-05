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05 октября, 12:35

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Daily Mail: фильм "Диггер" с Томом Крузом в главной роли провалился в прокате

Фильм "Диггер" с Томом Крузом в главной роли провалился в прокате

Фото: кадр из фильма "Диггер"; режиссер – Алехандро Гонсалес Иньярриту; производство – Legendary Entertainment, Legendary Pictures,

Фильм "Диггер", главную роль в котором исполнил актер Том Круз, провалился в прокате. Об этом сообщает Daily Mail.

За первые выходные кинокартина смогла собрать всего 12 миллионов долларов (приблизительно 1,002 миллиарда рублей. – Прим. ред.).

При предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов (около 13,357 миллиарда рублей. – Прим. ред.) и затратах на рекламу, достигающих, по некоторым оценкам, 100 миллионов долларов, фильму необходимо заработать примерно 350 миллионов долларов (29,218 миллиарда рублей. – Прим. ред.), чтобы окупиться.

Однако эксперты делают неутешительный прогноз: ущерб создателей может достигать 150 миллионов долларов (12,522 миллиарда рублей. – Прим. ред.). Для самого Круза проект может стать самой большой неудачей за всю карьеру.

Ранее вновь вышедший на большие экраны фильм "Сумерки" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за выходные 19–20 сентября. Он собрал 196 миллионов рублей.

На второй строчке расположился новый российский приключенческий фильм "Как Иван в сказку попал" с результатом 164,8 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера – боевик "Курьер", заработавший 31,1 миллиона рублей.

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