Движение на Замоскворецкой линии метро ввели в график после спуска человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро снова осуществляется по графику после того, как на путях оказался человек. Об этом Агентство "Москва" сообщает со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что на станции "Сокол" пассажир спустился в проем между рельсами и лег там.

В метрополитене уточнили, что человека оперативно подняли на платформу. Во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.

Пассажирам также напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности в метро.

Ранее движение прерывалось на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Поезда не ходили между "Серпуховской" и "Нагорной", а в противоположную сторону следовали с увеличенными интервалами. При этом интервалы движения на южном участке ветки были временно увеличены из-за проверки состава. Позже ограничения сняли.