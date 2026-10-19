В Чечне опровергли сообщения о создании Адамом Кадыровым своего подразделения

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сообщения о том, что секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров создал отдельное силовое подразделение, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя правительства – министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ильман Вахидов.

Соответствующая информация распространилась в СМИ. Отмечалось, что Кадыров создал отдельное силовое подразделение под названием "Команда К-13". В публикациях указывали на фотографию, опубликованную в соцсетях, где Кадыров запечатлен в окружении молодых людей с оружием.

"Во-первых, никакого отдельного подразделения, тем более созданного Адамом Кадыровым, не существует", – подчеркнул Вахидов.

Министр также указал, что в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) нет верифицированных аккаунтов силовых ведомств или органов власти республики.

По его словам, аккаунт, на который ссылаются журналисты, официальным источником не является: по характеру публикаций можно предположить, что ее ведет частное лицо – энтузиаст.

"Там размещается много материалов, и по их содержанию понятно, что это не тот источник, на который можно всерьез ссылаться", – добавил Вахидов.

Ранее Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции. На видео, опубликованном в телеграм-канале его отца, главы республики Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности Чечни сопровождает отца на совещание с главами силового блока региона.