Фото: Getty Images/claudiodivizia

Итальянский люксовый бренд Valentino зарегистрировал в России товарные знаки названия и логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания "Валентино С. П. А." направила из Италии заявки в Роспатент в феврале 2026 года. Согласно базе ведомства, регистрация охватывает третий класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него входят кремы, препараты по уходу за лицом и телом, пены для ванной, мыло, шампуни, лаки и спреи для волос, а также духи.

Известно, что в 2022 году Valentino приостановил деятельность в стране в связи с событиями на Украине.

Ранее Роспатент одобрил регистрацию товарного знака французского дома моды Louis Vuitton. Он будет действовать в России до 2035 года. Решение о регистрации ведомство приняло в сентябре 2026-го.