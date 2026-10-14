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01:47

Экономика

Компания Adidas зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года

Фото: Getty Images/Joe Raedle

Немецкая компания Adidas получила регистрацию своего товарного знака в России сроком до 2035 года. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Компания сможет использовать фирменный логотип для продажи различных товаров и оказания услуг на российском рынке.

Заявку на регистрацию товарного знака Adidas подала в июле 2025 года. В октябре 2026 года Роспатент принял положительное решение.

Регистрация распространяется на одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники. Кроме того, перечень включает услуги по импорту и экспорту.

Таким образом, компания сохранила правовую защиту своего бренда в России на ближайшие годы. При этом сама регистрация товарного знака не означает возобновления работы магазинов или официальных продаж.

Ранее заявку на регистрацию своего товарного знака в России подал другой международный бренд спортивной одежды и обуви – Reebok. Компания направила документы в Роспатент в июне 2026 года и намерена продавать товары под названием "Рибок Интернешнл Лимитед".

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