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15 октября, 16:59

Экономика

Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака в виде розового медведя

Фото: depositphotos/stasokulov

Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В пресс-службе маркетплейса пояснили, что компания защищает обозначение "медвежонок Виши" для маркетинговых целей. Персонаж участвует в коммуникации новой программы лояльности.

На изображении – медведь ярко-розового цвета с фиолетовыми лапами и ушами. В описании обозначения перечислены фуксия, фиолетовый, светло-фиолетовый, темно-фиолетовый, розовый и белый цвета.

Документы поступили в Роспатент 12 октября, а сведения о заявке опубликовали 14 октября. Регистрация позволит компании использовать товарный знак в рамках заявленного перечня товаров и услуг.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai, приостановивший деятельность в России, получил правовую охрану двух товарных знаков на территории страны. Роспатент одобрил регистрацию логотипа Genesis и эмблемы Hyundai в октябре 2026 года, закрепив за компанией исключительные права до 2035 года.

Знаки позволяют использовать бренды для широкого перечня товаров и услуг, включая автомобильные коврики и уличные покрытия, коллекционные токены на основе блокчейна, загружаемые фотографии и видео, мультимедийные файлы и программное обеспечение для виртуального пространства.

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