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Глава МО Италии Крозетто: большинство итальянцев против помощи Украине

В Италии признали, что большинство граждан страны против помощи Украине

Фото: depositphotos/jukai5

Большинство граждан Италии выступают против поддержки Украины, однако власти продолжают оказывать помощь Киеву. Об этом сообщил министр обороны Гвидо Крозетто в интервью BBC.

"Трудно объяснить, что нужно помогать народу сопротивляться и что такая помощь не означает, что ты против мира. И, прежде всего, нельзя поддаваться общественному мнению, если ты считаешь, что оно ошибочно", – сказал Крозетто.

Министр сообщил, что Италия уже передала Украине 12 пакетов помощи и, вероятно, до конца года предоставит еще один.

Ранее СМИ сообщали, что США задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков Patriot. По данным журналистов, контракты на поставку ракет лежат на столе у главы Пентагона Пита Хегсета, однако он их не подписывает.

В свою очередь, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что главы оборонных ведомств стран Евросоюза (ЕС) не достигли соглашения по вопросу передачи Киеву оставшихся у отдельных государств сообщества запасов ракет Patriot.

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