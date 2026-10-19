Фото: kremlin.ru

Западные страны, входящие в "коалицию желающих", сделали все, чтобы Украина оказалась в тяжелейшем положении. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в MAX.

По словам политика, участники объединения разрушили украинскую государственность и экономику.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский, привлекая иностранные кредиты и помощь, увеличил долговую нагрузку на страну. В 2027 году Украина должна будет вернуть иностранным кредиторам более 6,5 миллиарда долларов.

Председатель ГД отметил, что ни у одной европейской страны нет понимания, куда Зеленский потратил выделенное ранее финансирование.

"Коалиция желающих" пополнит свое название словом "денег". И будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена", – заключил Володин.

Ранее "коалиция желающих" подтвердила планы подготовить развертывание многонациональных военных сил на Украине после завершения боевых действий. Точная численность предполагаемого контингента не называется.

До этого СМИ писали, что "коалиция желающих" постепенно угасает из-за отсутствия выраженного лидерства. Это связано с уходом предыдущего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эманнуэля Макрона участвовать в выборах.