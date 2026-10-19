Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 08:06

Политика

Володин заявил, что "коалиция желающих" сделала все для тяжелого положения Украины

Фото: kremlin.ru

Западные страны, входящие в "коалицию желающих", сделали все, чтобы Украина оказалась в тяжелейшем положении. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в MAX.

По словам политика, участники объединения разрушили украинскую государственность и экономику.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский, привлекая иностранные кредиты и помощь, увеличил долговую нагрузку на страну. В 2027 году Украина должна будет вернуть иностранным кредиторам более 6,5 миллиарда долларов.

Председатель ГД отметил, что ни у одной европейской страны нет понимания, куда Зеленский потратил выделенное ранее финансирование.

"Коалиция желающих" пополнит свое название словом "денег". И будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена", – заключил Володин.

Ранее "коалиция желающих" подтвердила планы подготовить развертывание многонациональных военных сил на Украине после завершения боевых действий. Точная численность предполагаемого контингента не называется.

До этого СМИ писали, что "коалиция желающих" постепенно угасает из-за отсутствия выраженного лидерства. Это связано с уходом предыдущего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эманнуэля Макрона участвовать в выборах.

Читайте также


политика

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика