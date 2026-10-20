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02:31

Политика

Вэнс выступил против вступления Украины в НАТО

Фото: ТАСС/Zuma

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украину не следует принимать в состав НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу 2WAY.

"Они (Украина. – Прим. ред.) не входят в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в НАТО", – отметил Вэнс.

Политик также не стал называть Украину союзником Вашингтона. По его словам, между странами скорее партнерские отношения, при этом интересы сторон "время от времени расходятся".

Кроме того, Вэнс призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он пояснил, что атаки на объекты по производству дизеля приводят к росту цен на энергоносители для американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не содействует завершению конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы Зеленский послушал его, то давно бы заключил "гораздо более выгодную сделку" и не потерял бы миллион украинцев.

По словам Трампа, Соединенные Штаты делятся с Украиной разведданными, а взамен не получают ничего. Он добавил, что Украине, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

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