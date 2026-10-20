Четырнадцать человек погибли при обрушении золотого рудника в Колумбии

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По меньшей мере 14 человек погибли в результате обрушения золотого рудника на юго-западе Колумбии. Об этом сообщило издание Caracol.

Еще семь горняков находятся в больницах, четверо из них – в тяжелом состоянии. По данным СМИ, поисковые работы на месте происшествия завершены.

В августе взрыв произошел на шахте в колумбийском департаменте Кундинамарка. В результате случившегося погибли шесть рабочих. Погибшие были заблокированы в шахте. Позже спасатели обнаружили их тела. Еще один шахтер смог выбраться на поверхность самостоятельно.

Между тем в Судане 82 человека погибли при обрушении неофициального золотого рудника в районе города Эль-Нухуд. Кроме того, десятки человек числились пропавшими без вести.