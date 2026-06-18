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18 июня, 14:37

Общество

В Госдуме дачников предупредили о необходимости спиливать создающее тень дерево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разросшаяся яблоня или большая ель могут дать полутень на грядку. Если соседям мешает дерево, то его могут потребовать спилить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT.

"Отправная точка здесь – свод правил СП 53.13330.2019 "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения", – пояснил парламентарий.

По его словам, высокорослые деревья, в том числе породы выше 20 метров, нужно сажать не ближе 4 метров от границы с соседями.

Среднерослые растения, чья высота варьируется от 10 до 20 метров, держат на расстоянии 2 метров. Кустарники и низкорослые деревья до 10 метров допускается сажать в метре от межи.

"Когда дерево посажено с нарушением этих отступов и при этом лишает участок света, у соседа появляется правовой инструмент", – подчеркнул Гаврилов.

При этом депутат добавил, что одна только тень не должна стать поводом для спиливания дерева. Он отметил, что суды обычно смотрят на баланс интересов и на строительно-техническую экспертизу. Если специалист подтвердит нарушение отступов и тот факт, что растение мешает посадкам, то риск спила дерева увеличивается.

Если же речь идет о том, что в жилом доме из-за посадки не хватает света, то в действие вступают санитарные правила и нормы (СанПиН 1.2.3685-21), пояснил парламентарий.

В любом случае, если у дачника возникла претензия к соседу, то лучше начать с разговора или же отправить письменную претензию.

"В ней стоит указать нарушенные пункты свода правил и статью 304 ГК России, дать срок на обрезку или пересадку и предупредить о возможном суде", – сказал Гаврилов.

При этом он предостерег от спила дерева без разрешения. Оппонент может подать встречный иск и потребовать возмещение ущерба.

Ранее адвокат Надежда Борзенко предупредила дачников, что они могут получить штрафы за сжигание строительных материалов и старой мебели. Она пояснила, что порядок использования открытого огня на дачных участках регламентируется правилами противопожарного режима.

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