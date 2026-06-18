Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "ощупывание"

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В четверг, 18 июня, радиостанция "Судного дня", также известная как УВБ-76, передала в эфир слово "ощупывание". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Отмечается, что сигнал был зафиксирован в 10:50 по московскому времени.

Ранее, 11 июня, в эфире прозвучали два сообщения – "шарфотол" и "медиумизм". При этом оба слова звучали повторно. Первое появлялось в эфире 18 августа 2021 года, а второе – 10 сентября того же года.

Кроме того, 28 мая 2026-го можно было услышать такие слова, как "паранойя", "вигвам" и "оттягивание".

