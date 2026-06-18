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18 июня, 13:48

Город

В Москве началась серия акций, приуроченных ко Дню памяти и скорби

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве стартовали общегородские акции по уходу за объектами памяти. Они запланированы до 3 июля, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия проходят во всех административных округах города и затрагивают свыше 150 мест. Это в том числе мемориальные доски, захоронения участников Великой Отечественной войны, военачальников, героев Советского Союза и Российской Федерации. Присоединиться могут все неравнодушные горожане.

17 июня в столице прошел единый день акции памяти, который приурочили ко Дню памяти и скорби. В событии приняло участие московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

В прошедшем мероприятии приняли участие также свыше тысячи москвичей всех возрастов, включая студентов, политиков, участников СВО, ветеранов. Его целью было сохранение памяти и формирование патриотизма.

По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, благодаря участию в акциях молодые люди могут лично пообщаться с защитниками Родины и понять, насколько важно быть патриотами и уважать подвиг предков.

Главным событием стало возложение цветов и уборка территории у бюста дважды Героя Советского Союза генерала Ивана Черняховского на площади Эрнста Тельмана. Там же участники написали свои послания подрастающему поколению и заключили их в капсулу времени. Откроют ее 22 июня 2041 года.

Ожидается, что в последующих акциях будут участвовать свыше 9 тысяч жителей столицы. Каждый год в них принимают участие порядка 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ко Дню памяти и скорби, 22 июня, специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в Александровском саду. Они перенесут огонь на временную горелку, уберут звезду мемориального комплекса, после чего проверят работоспособность запальников и других систем.

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