Минобороны РФ сообщило об уничтожении 992 украинских БПЛА за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за минувшие сутки, с 17 на 18 июня, сбили 992 беспилотника самолетного типа, а также 10 управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были уничтожены 3 реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго".

В министерстве отметили, что с начала проведения СВО российские военные уничтожили 671 самолет, 284 вертолета и 164 703 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, по данным Минобороны, за этот период были ликвидированы 662 зенитных ракетных комплекса, 29 819 танков и других боевых бронированных машин, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 395 артиллерийских орудий и минометов, а также 64 357 единиц специальной военной автомобильной техники.

Самая масштабная атака БПЛА за последние два года была совершена на Москву и область в ночь на четверг, 18 июня. С начала суток силы ПВО уничтожили свыше 190 дронов. Повреждены несколько объектов, в том числе частично разрушена кровля ТЦ "Белая дача", после чего комплекс приостановил работу.

Также повреждения зафиксированы в ТЦ "Садовод" и на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Беспилотники также наблюдались в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.

