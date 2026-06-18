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18 июня, 14:05

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина расплакалась после приговора по делу об отмывании денег

Фото: Москва 24

Блогер Александра Митрошина не смогла сдержать эмоций во время оглашения приговора в Тверском суде Москвы по делу о легализации денежных средств.

Сначала Митрошина старалась сохранять спокойствие. Услышав, что суд признал ее виновной, она заметно занервничала. Однако после того, как стало известно, что наказание назначено условно, блогер начала вытирать слезы.

После завершения заседания Митрошина повернулась к близким, которые находились в зале. Родные обняли ее, тогда она вновь не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Митрошина была задержана в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. Она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Блогер признала вину, но позже согласилась с обвинением лишь частично, при этом заявляя, что готова к любому приговору. Тверской суд Москвы назначил Митрошиной 3 года лишения свободы условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфисковал в доход государства 115 миллионов рублей.

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Сюжет: Дело блогера Митрошиной
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