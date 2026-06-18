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18 июня, 13:01

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина приговорена к 3 годам условно по делу об отмывании денег

Фото: Москва 24

Тверской районный суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщили в зале суда.

Также инстанция конфисковала у блогера в доход государства 115 миллионов рублей.

Гособвинение просило назначить соответствующее наказание, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре.

Митрошина была задержана в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. В ходе расследования выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Блогер признала вину, но позже согласилась с обвинением лишь частично. Сама Митрошина заявляла, что готова к любому приговору и спокойно отреагировала на запрошенный срок.

Долг блогера Митрошиной перед налоговой увеличился на 5 млн из-за пени и штрафов

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