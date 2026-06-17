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17 июня, 16:12

Шоу-бизнес

Гособвинение потребовало отправить блогера Митрошину в колонию на 3 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гособвинение просит столичный суд приговорить блогера Александру Митрошину к 3 годам лишения свободы по делу о легализации более 127 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, прокурор попросила суд назначить блогеру штраф в размере 900 тысяч рублей и конфисковать у нее 115 миллионов рублей. В это же время представитель государственного обвинения призвала суд учесть активное содействие Митрошиной следствию в качестве смягчающего обстоятельства.

Блогера задержали еще в прошлом, 2025 году. В начале ноября расследование уголовного дела завершилось.

Выяснилось, что она легализовала денежные средства при помощи упрощенной системы налогообложения. Доход формировался за счет предоставления услуг в сфере дополнительного образования. Затем блогер частично "отмыла" их через покупку недвижимости в Москве.

Митрошина признала свою вину, однако позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. В беседе с Москвой 24 блогер рассказывала, что мечтает о возвращении к нормальной жизни и ведению блога.

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Сюжет: Дело блогера Митрошиной
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