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18 июня, 13:34

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Диетолог Залетова предупредила об опасности суши для беременных и детей до 7 лет

Диетолог рассказала, кому опасно есть суши

Фото: depositphotos/Kesu01

Беременным и детям до 7 лет стоит воздержаться от употребления классических суши с рыбой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

18 июня отмечается Международный день суши. По мнению эксперта, относительно здоровому взрослому данное блюдо можно есть один или два раза в неделю.

"Это не та пища, которая должна быть в рационе каждый день, потому что основным ингредиентом здесь является белый рис. Он очень быстро усваивается и резко поднимает уровень сахара в крови. А когда суши еще макают в соевый соус, то получают сразу огромное количество соли, которая задерживает воду", – предупредила врач.

Поэтому порция в размере 6–8 штук – это оптимальный вариант для одного приема пищи, подчеркнула диетолог.

Классические суши с сырой рыбой я рекомендую вовсе исключить из рациона беременным и маленьким детям. Их иммунная система уязвимее, и любые паразиты или бактерии, которые могут присутствовать в необработанном продукте, способны нанести серьезный вред.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Помимо этого, людям, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно гастрит или панкреатит, стоит воздержаться от острых вариантов суши и копченой рыбы, так как это сильный раздражитель для слизистой, пояснила Залетова.

"В свою очередь, гипертоникам надо быть очень острожными при употреблении соевого соуса, потому что он в разы повышает суточную норму натрия, что может привести к повышению давления", – сказала врач.

Говоря о пользе блюда, Залетова отметила высокое содержание йода в водорослях нори, который нужен для работы щитовидной железы. Также в их составе есть полезные минералы, такие как селен и магний.

В то же время морская рыба, особенно жирная, например лосось или тунец, – это кладезь омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, а также борются с воспалениями. А главная польза – это белок, который прекрасно насыщает и дает энергию без тяжести, если не переедать.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

При этом самым полезным вариантом врач назвала не суши, а сашими – ломтики свежей рыбы без риса. Это чистый белок плюс омега-3, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

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