Диетолог Соломатина предупредила об опасности лука и манго для гипертоников

Употребление лука, редиса, манго и винограда может быть опасно при повышенном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, лук, чеснок, редис, редька и репа могут разгонять кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и давление. Поэтому, если есть какая-либо реакция, стоит исключить все указанные продукты из рациона или употреблять их в ограниченном количестве.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

В свою очередь, вишню, черешню и киви можно назвать продуктами, которые благоприятно действуют на состояние гипертоников, поскольку богаты антиоксидантами. Они играют важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кроме того, в таких продуктах есть мелатонин, который успокаивает и нормализует сон, что также очень важно при гипертонии, пояснила Соломатина.

Также гипертоникам полезно есть запеченный в кожуре картофель, поскольку в нем много калия, понижающего давление, отметила диетолог.

