Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 18:29

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Соломатина предупредила об опасности лука и манго для гипертоников

Диетолог назвала продукты, которые могут быть опасны при гипертонии

Фото: depositphotos/nata_vkusidey

Употребление лука, редиса, манго и винограда может быть опасно при повышенном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, лук, чеснок, редис, редька и репа могут разгонять кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и давление. Поэтому, если есть какая-либо реакция, стоит исключить все указанные продукты из рациона или употреблять их в ограниченном количестве.

Также гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В свою очередь, вишню, черешню и киви можно назвать продуктами, которые благоприятно действуют на состояние гипертоников, поскольку богаты антиоксидантами. Они играют важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кроме того, в таких продуктах есть мелатонин, который успокаивает и нормализует сон, что также очень важно при гипертонии, пояснила Соломатина.

Также гипертоникам полезно есть запеченный в кожуре картофель, поскольку в нем много калия, понижающего давление, отметила диетолог.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала самые опасные продукты для здоровья почек. Среди них колбасы, сосиски, бекон и различные копчености.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика