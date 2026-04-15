Диетолог Залетова: пармезан и овсянка помогут чувствовать себя счастливее

Бананы, яйца, овсянка и пармезан способствуют повышению настроения. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, так называемые гормоны радости – это сложная биохимическая система, зависящая не от одного продукта, а от наличия строительного материала для их синтеза и стабильного уровня сахара в крови.





Например, серотонин, который дает ощущение спокойствия и благополучия, не поступает с едой в мозг напрямую. Но его предшественником является аминокислота триптофан, лидером по содержанию которой можно назвать твердые сыры, такие как пармезан и чеддер, а также индейку, семена тыквы, яйца и овес.

Однако проблема в том, что триптофан конкурирует с другими аминокислотами за "проход" через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов, перепадов состава крови и различных микроорганизмов. Чтобы он "победил", нужны сложные углеводы.

"Поэтому, например, идеальным перекусом для поднятия настроения будет одна чашка (200–250 миллилитров) приготовленной овсянки плюс столовая ложка тыквенных семечек", – добавила Залетова.

Еще одним важным для настроения гормоном является дофамин: его недостаток ощущается как апатия и отсутствие сил. Он синтезируется из аминокислоты тирозин, которой больше всего содержится в твороге, курице, авокадо, бананах и миндале, пояснила диетолог.

Кроме того, для поддержания хорошего настроения в рационе обязательно должны быть омега-3 жирные кислоты. Сами гормоны они не вырабатывают, но делают рецепторы серотонина и дофамина чувствительными.

Лидеры по содержанию омега-3 – жирная рыба (скумбрия, сельдь, сардины, лосось), грецкие орехи и льняное масло, добавила эксперт.





Еще важно знать, что более 90% серотонина в организме производится не в мозге, а специальными клетками кишечника. Поэтому продукты, поддерживающие микробиоту, тоже косвенно влияют на выработку гормонов радости. Самыми полезными в этом плане можно назвать кефир, йогурт без сахара, квашеную капусту (не маринованную с уксусом) и кимчи.

Также Залетова посоветовала не пытаться поднять настроение с помощью шоколада. Она объяснила, что содержащийся в продукте сахар действительно вызывает резкий выброс дофамина, однако это длится не более 30 минут. Дальше следует резкий выброс инсулина и падение глюкозы. Это приводит к раздражительности, слабости и упадку настроения уже через час, заключила она.

