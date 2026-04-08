Нутрициолог Ромашина: вишневый сок и молоко помогут улучшить сон

Вишневый сок и напитки с корнем валерианы помогают улучшить сон. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, вечером лучше всего пить травяной чай с ромашкой. Последняя работает как мягкое природное успокоительное за счет содержания антиоксиданта апигенина: он приводит к расслаблению и снижает уровень тревоги.

Кроме того, быстрому засыпанию способствует вишневый сок. Такой продукт считается одним из немногих пищевых источников мелатонина, употребление которого помогает организму быстрее настроиться на биологические ритмы сна, пояснила нутрициолог.





Молоко также идеально подойдет для вечера. В нем содержится аминокислота триптофан, являющаяся строительным материалом для серотонина, который позже превращается в мелатонин.

Также эксперт посоветовала перед сном отдавать предпочтение напиткам с корнем валерианы. Они повышают уровень гамма-аминомасляной кислоты – главного тормозного нейромедиатора нервной системы, который буквально "выключает лишние мысли".



"Самое же главное, чтобы употребление напитка стало приятным ритуалом, тогда это каждый раз будет давать мозгу сигнал о том, что день закончен и пора отдыхать", – подчеркнула Ромашина.

При этом важно отказаться вечером от напитков, которые могут помешать спокойному отходу ко сну. Прежде всего от кофе, крепкого черного и зеленого чая.





Кофеин, содержащийся в них, блокирует аденозин, который накапливается в течение дня и заставляет чувствовать усталость. Поэтому употребляя его вечером, человек обманывает мозг, лишая его сигнала о необходимости отдыха.

Также не стоит пить алкогольные напитки, поскольку это негативно скажется на качестве отдыха. Спиртное подавляет быструю фазу сна, из-за чего утром человек чувствует себя разбитым, даже если проспал долго, пояснила эксперт.

Важно отказаться и от любых напитков с высоким содержанием сахара. Такие продукты вызывают скачок инсулина, что дает организму лишнюю энергию в тот момент, когда он должен замедляться, предупредила Ромашина.

