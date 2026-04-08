08 апреля, 17:56

Нутрициолог Ромашина: вишневый сок и молоко помогут улучшить сон

Фото: 123RF.com/uximetcpavel

Вишневый сок и напитки с корнем валерианы помогают улучшить сон. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, вечером лучше всего пить травяной чай с ромашкой. Последняя работает как мягкое природное успокоительное за счет содержания антиоксиданта апигенина: он приводит к расслаблению и снижает уровень тревоги.

Кроме того, быстрому засыпанию способствует вишневый сок. Такой продукт считается одним из немногих пищевых источников мелатонина, употребление которого помогает организму быстрее настроиться на биологические ритмы сна, пояснила нутрициолог.

Молоко также идеально подойдет для вечера. В нем содержится аминокислота триптофан, являющаяся строительным материалом для серотонина, который позже превращается в мелатонин.
Ольга Ромашина
специалист в области РПП, нутрициолог

Также эксперт посоветовала перед сном отдавать предпочтение напиткам с корнем валерианы. Они повышают уровень гамма-аминомасляной кислоты – главного тормозного нейромедиатора нервной системы, который буквально "выключает лишние мысли".

"Самое же главное, чтобы употребление напитка стало приятным ритуалом, тогда это каждый раз будет давать мозгу сигнал о том, что день закончен и пора отдыхать", – подчеркнула Ромашина.

При этом важно отказаться вечером от напитков, которые могут помешать спокойному отходу ко сну. Прежде всего от кофе, крепкого черного и зеленого чая.

Кофеин, содержащийся в них, блокирует аденозин, который накапливается в течение дня и заставляет чувствовать усталость. Поэтому употребляя его вечером, человек обманывает мозг, лишая его сигнала о необходимости отдыха.
Ольга Ромашина
специалист в области РПП, нутрициолог

Также не стоит пить алкогольные напитки, поскольку это негативно скажется на качестве отдыха. Спиртное подавляет быструю фазу сна, из-за чего утром человек чувствует себя разбитым, даже если проспал долго, пояснила эксперт.

Важно отказаться и от любых напитков с высоким содержанием сахара. Такие продукты вызывают скачок инсулина, что дает организму лишнюю энергию в тот момент, когда он должен замедляться, предупредила Ромашина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какие дикорастущие травы обогащают рацион. Среди них крапива двудомная, которая является настоящим чемпионом по содержанию витамина С.

Читайте также


Трошина Любовь

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

