Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 17:25

Общество
Главная / Новости /

Врач Русакова посоветовала отказаться от крепкого кофе во время ОРВИ

Диетолог назвала продукты, которые могут затягивать лечение простуды

Фото: 123RF.com/studioprodakshn

Бобовые, жирное мясо, а также крепкий чай и кофе следует исключить из рациона при простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, во время болезни очень важно не перегружать систему пищеварения, чтобы организму не пришлось тратить на переваривание силы, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Поэтому прежде всего стоит отказаться от жирных сортов мяса, рыбы, а также наваристых бульонов, жареной и копченой пищи.

Кроме того, на время болезни есть смысл исключить из меню бобовые и отруби. Они богаты грубой клетчаткой, способной нарушать целостность слизистых, которые и так воспалены под воздействием вирусов.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Стоит помнить, что раздражать воспаленную слизистую горла, усугубляя болевые симптомы, могут также крепкий чай, кофе и чрезмерно кислые продукты, отметила диетолог.

"Еще рекомендую отказаться на время от сладостей, белого хлеба, выпечки и сладких газированных напитков. В них много простых углеводов, которые нарушают работу кишечника, иммунной системы и провоцируют рост условно-патогенной микрофлоры", – пояснила Русакова.

При этом мнение, что молочные продукты обладают слизеобразующим эффектом и способны усугубить течение болезни, сильно преувеличено, уверена эксперт. Такая еда может оставаться в рационе больного при отсутствии пищевой непереносимости лактозы или аллергии на белки молока. Более того, кисломолочные продукты, в частности творог, способствуют восстановлению благодаря наличию легкоусвояемого белка, отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала продукты, замедляющие старение мозга. Среди них – жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь и сардины.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика