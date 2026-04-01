Врач Русакова посоветовала отказаться от крепкого кофе во время ОРВИ

Бобовые, жирное мясо, а также крепкий чай и кофе следует исключить из рациона при простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, во время болезни очень важно не перегружать систему пищеварения, чтобы организму не пришлось тратить на переваривание силы, которые необходимы для борьбы с инфекцией. Поэтому прежде всего стоит отказаться от жирных сортов мяса, рыбы, а также наваристых бульонов, жареной и копченой пищи.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Кроме того, на время болезни есть смысл исключить из меню бобовые и отруби. Они богаты грубой клетчаткой, способной нарушать целостность слизистых, которые и так воспалены под воздействием вирусов.

Стоит помнить, что раздражать воспаленную слизистую горла, усугубляя болевые симптомы, могут также крепкий чай, кофе и чрезмерно кислые продукты, отметила диетолог.

"Еще рекомендую отказаться на время от сладостей, белого хлеба, выпечки и сладких газированных напитков. В них много простых углеводов, которые нарушают работу кишечника, иммунной системы и провоцируют рост условно-патогенной микрофлоры", – пояснила Русакова.

При этом мнение, что молочные продукты обладают слизеобразующим эффектом и способны усугубить течение болезни, сильно преувеличено, уверена эксперт. Такая еда может оставаться в рационе больного при отсутствии пищевой непереносимости лактозы или аллергии на белки молока. Более того, кисломолочные продукты, в частности творог, способствуют восстановлению благодаря наличию легкоусвояемого белка, отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала продукты, замедляющие старение мозга. Среди них – жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь и сардины.