Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 12:56

Общество

В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В ведомстве рассказали, что 29-летний мужчина по ошибке выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Это привело к тяжелому ранению лицевого отдела черепа – посторонний предмет попал в гайморову пазуху и остановился в двух миллиметрах от головного мозга.

Врачи в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко провели уникальную операцию, чтобы извлечь гвоздь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, строитель в стабильном состоянии и продолжает лечение.

Ранее в Подмосковье спасли молодого человека, который сломал хрящи гортани, чихнув с зажатым носом. После чихания "внутрь себя" мужчина услышал хруст в горле, а спустя некоторое время образовался сильный отек шеи и щек. При небольшом нажатии шея хрустела и напоминала воздушно-пузырчатую упаковочную пленку.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика