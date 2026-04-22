Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 17:45

В Электростали врачи спасли женщине ногу после тяжелого ДТП

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Электростали врачи спасли пациентке ногу после тяжелой аварии с множественными травмами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Женщину доставили в больницу с обширной рваной раной. Кожа была содрана от бедра до голеностопа, диагностированы повреждение коленного сустава и открытый перелом.

"Пострадавшую поместили в реанимацию. Далее нам предстояло провести пересадку собственной кожи", – рассказал травматолог-ортопед Абдырасул Осмоналиев.

Операции проводили поэтапно, включая сложную пластику кожи. После хирургического лечения началась длительная реабилитация.

Ежедневно пациентка занималась по несколько часов – проходила физиотерапию, массаж и тренировки на роботизированном оборудовании для восстановления подвижности суставов. В итоге спустя несколько месяцев женщине удалось встать на ноги и ее выписали домой.

Ранее врачи спасли подростка с разрывом печени после того, как он не справился с управлением электросамокатом и врезался в столб. Пациент поступил в Видновскую больницу в тяжелом состоянии. В его живот ввели специальные тампоны, которые оказывают давление на внутренние органы и останавливают кровотечение. Затем тампоны убрали, а сложный разрыв печени ушили. Через некоторое время подростка отпустили домой.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

