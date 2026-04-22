В Электростали врачи спасли женщине ногу после тяжелого ДТП

В Электростали врачи спасли пациентке ногу после тяжелой аварии с множественными травмами. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Женщину доставили в больницу с обширной рваной раной. Кожа была содрана от бедра до голеностопа, диагностированы повреждение коленного сустава и открытый перелом.

"Пострадавшую поместили в реанимацию. Далее нам предстояло провести пересадку собственной кожи", – рассказал травматолог-ортопед Абдырасул Осмоналиев.

Операции проводили поэтапно, включая сложную пластику кожи. После хирургического лечения началась длительная реабилитация.

Ежедневно пациентка занималась по несколько часов – проходила физиотерапию, массаж и тренировки на роботизированном оборудовании для восстановления подвижности суставов. В итоге спустя несколько месяцев женщине удалось встать на ноги и ее выписали домой.

Ранее врачи спасли подростка с разрывом печени после того, как он не справился с управлением электросамокатом и врезался в столб. Пациент поступил в Видновскую больницу в тяжелом состоянии. В его живот ввели специальные тампоны, которые оказывают давление на внутренние органы и останавливают кровотечение. Затем тампоны убрали, а сложный разрыв печени ушили. Через некоторое время подростка отпустили домой.