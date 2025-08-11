Подмосковные врачи спасли подростка с разрывом печени после падения с электросамоката

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи спасли подростка с разрывом печени после того, как он не справился с управлением электросамокатом и врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что 15-летний пациент поступил в Видновскую больницу в тяжелом состоянии.

"После обследования врачи диагностировали травматический разрыв печени. Это крайне опасное состояние, которое может привести к массивному внутреннему кровотечению и развитию геморрагического шока. При таком повреждении нарушается целостность органа, что требует экстренной операции", – поясняется в сообщении.

По словам заведующего вторым хирургическим отделением Видновской больницы Дениса Мирошникова, подростку оказали первичную медицинскую помощь и ввели в брюшную полость специальные тампоны, которые оказывают давление на внутренние органы и останавливают кровотечение.

После этого подростка перевели в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, где удалили тампоны и ушили сложный разрыв печени, заявила заведующая хирургическим отделением Евгения Рожденкина. В настоящее время подросток уже выписан домой.

В министерстве напомнили о необходимости соблюдать осторожность и правила дорожного движения при катании на электросамокатах и велосипедах. В частности, специалисты настоятельно рекомендовали надевать шлем, налокотники и наколенники.

Ранее в больницу попал 12-летний подросток, который также не справился с управлением электросамокатом. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что транспорт мальчик получил от своего друга, а тот – от матери. В отношении последней были составлены протоколы из-за нарушения КоАП РФ.