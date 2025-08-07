Подмосковные хирурги спасли мужчину, упавшего на ветку с крыши

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

В Солнечногорской больнице спасли мужчину, упавшего с крыши на ветку дерева, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Пострадавший ремонтировал крышу загородного дома без страховки и упал на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки. В больнице ему сделали компьютерную томографию и УЗИ, которые показали наличие свободной жидкости в животе.

Врач-хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев отметил, что ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости. В ходе операции, которая длилась около часа, медики ушили дефект в брюшине, провели ревизию органов брюшной полости, а также сделали дренаж раневого канала.

Если бы мужчине не оказали помощь вовремя, травма могла привести к инвалидности или летальному исходу. Врачи напомнили о важности страховки при проведении высотных работ.

В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье спасли годовалого ребенка, который съел отраву для крыс. Его мама рассказала, что оставила ребенка всего на минуту. За это время мальчик залез под стол, где находились обработанные крысиным ядом зерна.

В больницу он поступил в тяжелом состоянии, врачи провели массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма. Главный врач клинического центра Татьяна Шаповаленко отметила, что ребенок получил необходимую помощь в критически важные первые часы после отравления, и указала, что это заслуга матери.

