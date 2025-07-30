Подмосковные врачи удалили проволоку из живота мужчины

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской больницы достали из живота мужчины проволоку, с которой он проходил две недели. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что в приемное отделение 66-летний мужчина обратился с жалобами на резкие боли в области передней брюшной стенки. При осмотре врачи обнаружили плотное, болезненное образование справа от пупка диаметром около пяти сантиметров.

По словам пациента, за две недели до этого он очищал газонокосилку металлической дисковой щеткой. Несколько щетинок отлетели в его сторону. Он не придал этому значения, полагая, что отделался несколькими царапинами. Однако защиту мужчина не надел.

Бригада хирургов провела операцию и извлекла кусочек проволоки. Сейчас состояние пациента стабильное. Ему предстоит еще несколько процедур для купирования воспалительного процесса.

По словам заведующего первым хирургическим отделением Николая Мурашова, у пациента был риск развития абсцесса, флегмоны, хронического воспаления и заражения крови.

"Если после любой травмы вы ощущаете боль, наблюдается отек, покраснение, гнойные выделения из раны или есть подозрение на попадание инородного предмета, необходимо сразу обращаться к врачу. Не следует пытаться самостоятельно извлекать объект – это может усугубить ситуацию и привести к инфицированию раны", – предостерег врач.

Ранее медики спасли годовалого мальчика, который отравился крысиным ядом. По словам матери, она оставила ребенка меньше чем на минуту. Однако за это время малыш успел забраться под стол и подобрать несколько зерен, обработанных отравой.