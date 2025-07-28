Подмосковные врачи провели уникальную операцию на вилочковой железе

Фото: vk.com/ГБУЗ Московской области "Королёвская больница"

Врачи больницы в подмосковном Королеве удалили женщине вилочковую железу, которая была поражена тимомой размером 10 сантиметров, сообщает "Радио 1".

Случай осложнялся близостью опухоли к жизненно важным органам, таким как сердце, легкие и аорта. Это влекло высокие риски травматизации и кровотечения, а потому требовало от хирургов предельной осторожности. Кроме того, врачи отметили высокий риск сильного гипотонуса разных групп мышц, иначе миастении.

Во время операции присутствовали несколько бригад опытных анестезиологов, неврологов и кардиологов. Несмотря на возникшие сложности, ее успешно провели всего за три часа с минимальной кровопотерей и удалили опухоль единым блоком.

После операции женщина пробыла в больнице еще восемь суток, после чего ее благополучно выписали домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит курс восстановления в амбулаторных условиях.

"Проведение такого рода операций нельзя назвать рутинным. В Королеве они ранее не проводились. С учетом уровня оснащенности нашей больницы и высокой квалификации специалистов сегодня в учреждении созданы условия для дальнейшего развития хирургической службы", – добавил главврач больницы Эдуард Шпилянский.

Ранее врачи Орловского онкодиспансера удалили пожилой пациентке опухоль яичника весом более 12 килограммов. Долгое время женщину образование не тревожило. При этом опухоль занимала весь объем брюшной полости от яичника до легких.