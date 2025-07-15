Московские врачи помогли родить женщине с 5 опухолями матки

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи московской клинической больницы № 52 помогли роженице, у которой в матке было пять миоматозных узлов, рассказали в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

В большинстве случаев миома не доставляет проблем, однако при беременности возможны осложнения. Для решения собирается консилиум, который решает, требуется ли кесарево сечение.

В ведомстве отметили, что операция необходима, если опухоль большая или расположена в нижнем сегменте, перекрывая путь ребенку. Случай 34-летней пациентки не стал исключением, консилиум решил провести плановое кесарево сечение и миоэмэктомию сразу после рождения ребенка.

На свет появился мальчик весом в 3 840 граммов. После успешных родов врачи удалили пять опухолей, причем две из них были размером с крупные апельсины – 13 на 10 сантиметров и 12 на 9 сантиметров. Общий вес удаленных опухолей превысил килограмм.

На третьи сутки мама вместе с сыном отправились домой.

Ранее в Воронеже сотрудники перинатального центра областной больницы помогли женщине стать мамой 12-й раз.

По словам врачей, первые девять раз роды прошли естественным путем. Рождение десятого ребенка завершилось кесаревым сечением, после которого возникло осложнение. Во время одиннадцатых родов женщине провели экстренное кесарево сечение из-за врастания плаценты в рубец на матке и угрозы кровотечения, а также предлежания плаценты.

В 2024 году многодетная мать вновь забеременела. Под наблюдением специалистов она доходила до доношенного срока и родила мальчика. В Минздраве отметили, что ребенок здоров, при рождении его вес составлял 3 540 граммов, а рост 54 – сантиметра.