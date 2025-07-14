Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего саморез

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье врачи скорой помощи спасли ребенка, проглотившего саморез. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Приехавшие медики увидели посиневшего 3-летнего мальчика, который уже практически не дышал. Врач использовала прием Геймлиха, и после нескольких попыток изо рта ребенка вылетел металлический саморез, а ребенок смог сделать глубокий вдох.

Когда состояние юного пациента стабилизировалось, его еще раз осмотрели, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Медики также успокоили маму и объяснили, как действовать в таких ситуациях в будущем.

Заведующий Подольской подстанцией Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Мохнюк объяснил, что прием Геймлиха – быстрая процедура оказания первой помощи при удушье верхних дыхательных путей инородным телом. Обычно это происходит из-за пищевых продуктов, игрушек или мелких деталей.

Для того, чтобы снизить вероятность ситуаций, в которых ребенок может подавиться, родителям необходимо убирать мелкие предметы и выбирать игрушки, которые соответствуют возрасту малыша, предупредили в Подмосковной скорой.

Ранее в Подмосковье помогли 14-летней девочке, у которой в слизистой оболочке левого глаза вырос волос. Его длина составляла примерно 1 сантиметр и он был похож на ресницу, но находился в нетипичном месте и вылезал из-под века. Он не предоставлял угрозы для ребенка, однако постоянно вызывал дискомфорт.

После успешного хирургического вмешательства девочка была выписана домой на амбулаторное лечение, сейчас она чувствует себя хорошо.