Подмосковные врачи спасли девушку с отеком Квинке после укуса шмеля

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Врачи Ступинской больницы спасли 17-летнюю девушку, у которой развился отек Квинке после того, как ее ужалил шмель, сообщает телеканал "360".

В этот момент девушка находилась на даче. Ночью несовершеннолетней стало трудно дышать, из-за чего ее бабушка позвонила в скорую помощь. Пациентка поступила в медучреждение в критическом состоянии, рассказала заведующая педиатрическим отделением больницы Элина Бекбулатова.

По ее словам, у девушки наблюдались одышка, нехватка воздуха и нарастающий отек в месте укуса. Врачи незамедлительно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение. Благодаря оперативной работе медиков состояние пациентки стабилизировалось, после чего она вернулась домой.

Ранее сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 9-летнего мальчика, который пострадал после игр с собакой. Ребенок поступил с рваными ранами головы. Врачи их обработали, а также провели антибиотикотерапию и вакцинацию от бешенства и столбняка. Мальчика уже выписали из больницы.