Подмосковные врачи спасли ребенка с ранами на голове от домашней собаки

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего после игр с собакой, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Ребенок поступил с рваными ранами головы. Оказалось, что резкие движения мальчика были восприняты домашним питомцем как угроза. Собака набросилась на ребенка, обхватила голову лапами и несколько раз его укусила.

Врач травматолог-ортопед Хамедто Омер Абдельрахманович рассказал, что пострадавшие участки головы очистили от загрязнений и инородных дел, после чего провели первичную хирургическую обработку, остановили кровотечение и восстановили целостность тканей.

"Особое внимание уделялось минимизации косметических дефектов, учитывая возраст пациента и локализацию ран на голове. В ходе операции были использованы современные хирургические методики и материалы, что позволило добиться оптимального результата", – объяснил травматолог.

Кроме того, была оказана необходимая медикаментозная помощь, включая антибиотикотерапию для предотвращения осложнений, проведена вакцинация от бешенства и столбняка.

Сейчас 9-летний пациент уже прошел курс лечения в травматологии и ортопедии, специалисты оценивают его состояние как стабильное. Ребенок вернулся домой и находится под наблюдением врача по месту жительства.

В учреждении добавили, что укусы животных – одна из самых распространенных причин травмы у детей. Опасны не только укусы собак, но и других домашних питомцев, включая кошек и даже хомяков.

Врачи подчеркнули, что необходимо научить детей правилам безопасного обращения с животными и обеспечить питомцам регулярные ветеринарные осмотры и вакцинацию. Кроме того, взрослым важно научиться распознавать признаки агрессивного поведения у животных.

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