Московские врачи спасли женщину после укуса скорпиона

Московские врачи из центра токсикологии Института Склифосовского спасли женщину, которую укусил скорпион, сообщает телеграм-канал Депздрава Москвы.

Членистоногое ужалило в указательный палец сотрудницу офиса, она почувствовала недомогание и сильную боль, после чего вызвала скорую. В больнице ей оказали всю необходимую помощь. Кроме того, пациентка привезла животное с собой, чтобы врачи убедились, какой именно скорпион стал причиной госпитализации.

В больнице объяснили, что укус такого членистоногого почти не заметен, однако яд вызывает сильную боль, уплотнение в месте укуса, сильную боль и слабость. Врачи также предположили, что этот скорпион, скорее всего, "приехал" из Крыма в столицу случайно, вместе с продуктами или одеждой.

Ранее в Китае медики спасли мужчину, который 52 года прожил с зубной щеткой в кишечнике. В возрасте 12 лет он он проглотил щетку и не стал рассказывать об этом родителям, подумав, что предмет растворится, а потом забыл об этом. В 64 года он обратился в больницу из-за дискомфорта в области желудка и кишечника. Врачи отметили, что мужчине очень повезло, так как щетка зафиксировала в изгибе кишечника и оставалось неподвижной десятилетиями.