Китайские медики спасли мужчину, который 52 года прожил с зубной щеткой в кишечнике

Фото: 123RF/ohlee

В Китае спасли 64-летнего мужчину, который 52 года жил с зубной щеткой в кишечнике, передает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету South Morning China Post.

Житель провинции Аньхой по фамилии Ян обратился в больницу, так как почувствовал дискомфорт в области желудка и кишечника. Он рассказал врачам, что проглотил зубную щетку в 12 лет, испугался и не стал рассказывать родителям о случившемся. Сначала Ян был уверен, что предмет растворится, а затем забыл о произошедшем.

Медики обнаружили в тонкой кишке 17-сантиметровую щетку. С помощью операции, которая длилась около 80 минут, ее удалось извлечь с помощью эндоскопа. Врачи подчеркнули, что мужчине очень повезло, так как щетка зафиксировалась в изгибе кишечника и оставалась неподвижной на протяжении десятилетий.

Ранее в Москве спасли мальчика, который чуть не умер после игры с попкорном. Трехлетнего ребенка доставили в больницу с жалобами на кашель, температуру, одышку, вялость и слабость.

Врачи диагностировали левостороннюю нижнедолевую пневмонию, но лечение не помогало. После дополнительного рентгена оказалось, что в легком малыша находится попкорн. Зерно попало в легкое, разбухло и перекрыло просвет бронха левого легкого.