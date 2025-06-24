Московские врачи спасли ребенка, который чуть не умер после игры с попкорном

Фото: dgkb-9.ru

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли трехлетнего мальчика, который чуть не умер после игры с попкорном. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенка доставили в медучреждение с жалобами на кашель, высокую температуру, одышку, вялость и слабость. Эти симптомы наблюдались у мальчика на протяжении трех суток.

Врачи сделали рентген и выявили у ребенка левостороннюю нижнедолевую пневмонию. Однако терапия не помогла и состояние пациента стало ухудшаться. У него нарастала дыхательная недостаточность.

Врачи вновь сделали рентген, на котором обратили внимание на затемнение левого легкого. После этого мальчику провели бронхоскопию для улучшения респираторных показателей. В результате выяснилось, что у малыша в левом главном бронхе находится инородное тело – попкорн.

Пока ребенка пытались вылечить, зерно воздушной кукурузы разбухло и перекрыло просвет бронха левого легкого, "выключив" его из дыхания. Именно поэтому у малыша возникла одышка. Для удаления инородного тела врачи использовали бронхоскоп. Кроме того, из легкого медики вытащили гнойную мокроту.

Через десять дней пациента выписали домой. Во время лечения многодетная мать вспомнила, что дети играли с попкорном. Однако, по ее словам, никто из них не жаловался на нарушение дыхания.

В медучреждении объяснили, что во время еды нельзя смеяться, играть или толкаться. С полным ртом пищи человек может случайно вдохнуть семечку, горошину или зерно. После эти продукты начнут набухать в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Ранее в подмосковном Видном врачи спасли 7-летнего мальчика, съевшего бабушкины таблетки от гипертонии. Ребенок принял медикаменты за конфеты и выпил сразу две штуки. При этом дозировка для взрослого человека с повышенным давлением – одна таблетка.

Мальчик поступил в больницу с давлением 80/40. Дальнейшая гипотония, то есть понижение давления, могла привести к коме и остановке сердца. Ребенку сразу промыли желудок и назначили поддерживающую терапию. Его состояние пришло в норму спустя сутки.

