Подмосковные врачи спасли ребенка, который съел бабушкины таблетки от давления

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В подмосковном городе Видном спасли 7-летнего мальчика, съевшего бабушкины таблетки от гипертонии, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что ребенок принял таблетки за конфеты и съел сразу две штуки. При этом дозировка для взрослого человека с повышенным давлением – одна таблетка.

Мальчик поступил в больницу с давлением 80/40, дальнейшая гипотония, то есть понижение давления, могла привести к коме и остановке сердца. Ребенку сразу промыли желудок и начали поддерживающую терапию, его состояние пришло в норму только спустя сутки.

Сейчас мальчика уже выписали. В Минздраве напомнили, что хранить лекарства необходимо только в недоступных для детей местах.

Ранее стало известно, что в Москве спасли мальчика, у которого в руке застрял металлический карабин. Для того чтобы вытащить застрявшую в ребенке часть качели, были вызваны сотрудники МЧС. Они использовали гидравлические ножницы и циркулярную пилу, после чего мальчик был доставлен в больницу.