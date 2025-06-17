Пациенты с меланомой первыми в России получат вакцину от рака

Фото: 123RF/scyther5

Пациенты с меланомой первыми в России получат мРНК-вакцину от рака, заявил директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Газетой.ру".

Он отметил, что через две недели директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик Андрей Каприн получит разрешение Росздравнадзора на использование секвенатора для первых двух стадий разработки вакцины на основе мРНК.

Затем Каприн приступит к работе с пациентами, в рамках которой будет проводить секвенирование, и к концу сентября – началу октября подготовит их к приему вакцины.

Тем временем Гинцбург получит документы, благодаря которым сможет синтезировать мРНК. Таким образом, РАН, НМИЦ радиологии и НИИ Институт Системного Программирования имени В. П. Иванникова РАН начнут работу над внедрением препарата.

"Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, как и рак легкого, но с меланомой легче работать экспериментально, поэтому все, и мы в том числе, начали с меланомы", – добавил академик.

По его словам, следующими онковакцину получат пациенты с немелкоклеточным раком легкого, который содержит множество мутаций. После этого препарат предоставят людям с раком поджелудочной железы. В последнем случае, уточнил Гинцбург, мутаций не так много, однако другого лечения пока нет.

Если предложенный метод окажется эффективным в лечении перечисленных видов онкологического заболевания, то врачам предстоит разработать стратегию применения лекарства для борьбы с другими разновидностями опухолей.

Кроме того, онкологи выработают оптимальные тактики лечения, основанные на сочетании с другими препаратами. Также медикам необходимо выявить иммунобиологические маркеры, чтобы получить данные об эффективности лечения уже через 2–3 недели или месяц после применения вакцины.

"На основе этих иммунобиологических маркеров мы будем судить о том, надо ли еще повторные курсы вакцинации проводить или достаточно, действует на человека эта вакцина – или не действует", – обратил внимание Гинцбург.

Вместе с тем он заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует реализовать продажу препарата за рубеж.

"Разворачиваются события, похожие на те, которые мы наблюдали после создания "Спутника V", – отметил Гинцбург.

Вакцина против коронавируса "Спутник V" – самый экспортируемый препарат за всю историю РФ, объем ее продаж в зарубежные страны превысил 1,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что вакцину для лечения рака утвердят летом этого года, а первые пациенты получат ее осенью. Лекарство планируют отправить в ведущие онкологические медицинские центры, где уже подбирают группу больных для лечения.

Как отметили эксперты, онковакцина является лекарством, которое делают персонально под каждого пациента. Она вводится для того, чтобы остановить растущую опухоль или предотвратить рецидив.