Первые пациенты получат российскую вакцину от рака осенью 2025 года

Новую российскую вакцину для лечения рака утвердят летом этого года, а осенью ее получат первые пациенты. Препарат планируют отправить в ведущие онкологические медицинские центры, где уже подбирают группу больных для лечения.

По словам экспертов, онковакцина является лекарством, которое делают персонально под каждого пациента. Она вводится для того, чтобы остановить растущую опухоль или предотвратить рецидив.

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