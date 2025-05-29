Собянин: запускаем новый стандарт лечения детей с тяжелыми патологиями

В Москве открыли первый Центр быстрой амбулаторной хирургии для детей и шесть специализированных центров лечения. Об этом сообщил Сергей Собянин в преддверии Дня защиты детей.

По его словам, в городе запускается новый стандарт оказания медицинской помощи – с непрерывным наблюдением детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Центры действуют на базе крупных городских больниц, включая Морозовскую, имени Башляевой и Филатова.

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