Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 22:30

Мэр Москвы

Собянин: запускаем новый стандарт лечения детей с тяжелыми патологиями

Собянин: запускаем новый стандарт лечения детей с тяжелыми патологиями

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В Москве открыли первый Центр быстрой амбулаторной хирургии для детей и шесть специализированных центров лечения. Об этом сообщил Сергей Собянин в преддверии Дня защиты детей.

По его словам, в городе запускается новый стандарт оказания медицинской помощи – с непрерывным наблюдением детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Центры действуют на базе крупных городских больниц, включая Морозовскую, имени Башляевой и Филатова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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