40 собак-проводников пройдут обучение в столичном метро в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2025 году обучение в метро Москвы пройдут 40 собак Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Животных научат ориентироваться в подземке и спокойно реагировать на внешние раздражители.

По словам вице-мэра, с 2014 года в метро подготовили более 400 собак-проводников. Работы велись под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

"На занятиях собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, подавать упавшие вещи. Они быстро привыкают к шуму и большому количеству людей", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Как он отметил, на роль проводников лучше всего подходят лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка.

Между тем сотрудники ЦОМП сопроводили свыше 240 незрячих и слабовидящих пассажиров метро с собакой-проводником. Чаще всего к инспекторам обращались с просьбой добраться до местных отделений ВОС. Вторым по популярности стал маршрут до Российской государственной библиотеки для слепых.